Lite al GF Vip Marco Berry urla e insulta Francesca | Zitta testa di ca*** intervengono gli autori

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha avuto una discussione con Francesca Manzini, durante la quale ha urlato e rivolto insulti come “Zitta, testa di ca***”. La scena ha attirato l’attenzione degli autori del reality show, che sono intervenuti chiedendo a Berry di entrare in confessionale. L’episodio si è svolto davanti ai coinquilini e al pubblico presente in studio.