Lite al GF Vip Marco Berry urla e insulta Francesca | Zitta testa di ca*** intervengono gli autori
Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha avuto una discussione con Francesca Manzini, durante la quale ha urlato e rivolto insulti come “Zitta, testa di ca***”. La scena ha attirato l’attenzione degli autori del reality show, che sono intervenuti chiedendo a Berry di entrare in confessionale. L’episodio si è svolto davanti ai coinquilini e al pubblico presente in studio.
Una violenta reazione di Marco Berry nei confronti di Francesca Manzini ha spinto gli autori del Grande Fratello Vip a intervenire, richiamandolo in confessionale. L’illusionista, dopo un confronto con la coinquilina, ha alzato i toni fino a mettersi a urlarle contro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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