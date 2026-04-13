Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è scontrata con Marco Berry, scambiandosi insulti e accuse. Durante un acceso diverbio, l’ex opinionista ha rivolto a lanciato parole forti, tra cui “Fai schifo!”. Gli scontri tra i concorrenti sono frequenti e la situazione si mantiene tesa, con momenti di confronto acceso che si susseguono nel corso della trasmissione.

Le liti nella casa del Grande Fratello Vip non sembrano destinate a finire. A Cinecittà ormai gli scontri fra i concorrenti sono all’ordine del giorno e la tensione è alle stelle. L’ultima lite – piuttosto accesa – vede protagonisti Antonella Elia e Marco Berry. Antonella Elia contro Marco Berry: la lite accesa. A scatenare la lite fra Marco Berry e Antonella Elia è stato il cibo, come già accaduto per altri concorrenti del reality. Tutto è iniziato quando Paola Caruso ha accusato la Elia di aver regalato del cibo ad alcuni inquilini, lasciando a bocca asciutta altri. Antonella non ha negato e ha replicato con durezza: “No, non l’ho chiesto, vuoi punirmi per questo?”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Antonella Elia contro Marco Berry. La lite e gli insulti: “Fai schifo!”

GF Vip 8, Antonella Elia attacca Marco Berry e perde il controllo: "Fai schifo, elfo"Clima incandescente al Grande Fratello VIP: Antonella Elia e Marco Berry protagonisti di un acceso confronto nato da una discussione sul cibo e...

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