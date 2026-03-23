Prima lite al Gf Vip Marco Berry insulta Nicolò Brigante | Cog**ne tutto fisico e un solo neurone

Prima lite degna di nota al Grande Fratello Vip. Marco Berry ha insultato il coinquilino Nicolò Brigante, apparentemente senza motivo. “Un cog*** con un solo neurone”, sono state le parole rivolte al collega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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