Lancia bottiglie contro un bus paura a Roma | intervengono i carabinieri

Nella serata di ieri a Roma, nella zona di Tor Bella Monaca, un uomo di 43 anni ha lanciato bottiglie contro un bus. I carabinieri sono intervenuti per fermarlo mentre stava per colpire anche con dei sassi. L’uomo è stato bloccato sul posto dai militari, che hanno messo fine all’episodio. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze dell’accaduto è stato comunicato.

I fatti sono accaduti nella serata di ieri, a Roma, nella zona di Tor Bella Monaca: i carabinieri sono intervenuti mentre il 43enne stava per lanciare anche dei sassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Paliano. Per vecchi dissapori lancia bottiglie incendiarie contro la casa degli zii. I Carabinieri identificano e denunciano l’autoreCronache Cittadine PALIANO – Nella mattinata di Giovedì 12 Febbraio, i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dai colleghi della Compagnia... Lancia bottiglie contro i veicoli parcheggiati, denunciatoUn uomo di 44 anni è stato denunciato per danneggiamento dalla polizia nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 in via Cecchi alla Foce. Approfondimenti e contenuti su Lancia bottiglie Temi più discussi: Parco della Garbatella, baby gang lancia molotov nell'area verde. Legambiente: Inquietante serie di attacchi; Cariche della Polizia e lacrimogeni sui manifestanti nella notte al quartiere periferico del Pilastro a Bologna; Guerriglia al Pilastro contro il MuBa: 13 fermati e cinque poliziotti feriti; Zeddiani, premi per chi smaltisce più plastica: il Comune lancia il concorso Persona Riciclona 2026. Spettacolo Justin Bieber lancia una bottiglia contro i paparazzi a Los AngelesIl cantante di «Yummy» reagisce ai fotografi fuori dal ristorante Sushi Park a West Hollywood. In un video diffuso online si vede il momento in cui scaglia una bottiglia d'acqua verso i paparazzi ment ... bluewin.ch Bieber è aggressivo: lancia una bottiglia di acqua contro i paparazzi fuori dal ristoranteSe li era già trovati davanti a pranzo, quando era uscito dal South Beverly Grill a Beverly Hills insieme alla moglie Hailey, ma in quell’occasione Justin Bieber aveva fatto finta di nulla, lasciandos ... msn.com ALCOLICI E SPIRITS - Diego Morra lancia Il Beato, primo Vermouth di Torino a base di Verduno Pelaverga DOC: tre anni di sviluppo e meno di 1.000 bottiglie prodotte. #horeca #foodservice #spirits horecanews.it/il-beato-%C3%A… x.com Ieri sera qualcuno ha pensato bene di lanciare una bottiglia di vetro nel mio giardino. Domani andrò in Questura per fare una denuncia ufficiale, perché certe cose non sono bravate. Qualcuno dirà: “sono ragazzi”. Io invece mi chiedo che divertimento ci sia nel - facebook.com facebook