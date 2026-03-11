Lancia bottiglie contro un bus paura a Roma | intervengono i carabinieri

Da fanpage.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri a Roma, nella zona di Tor Bella Monaca, un uomo di 43 anni ha lanciato bottiglie contro un bus. I carabinieri sono intervenuti per fermarlo mentre stava per colpire anche con dei sassi. L’uomo è stato bloccato sul posto dai militari, che hanno messo fine all’episodio. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze dell’accaduto è stato comunicato.

I fatti sono accaduti nella serata di ieri, a Roma, nella zona di Tor Bella Monaca: i carabinieri sono intervenuti mentre il 43enne stava per lanciare anche dei sassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Paliano. Per vecchi dissapori lancia bottiglie incendiarie contro la casa degli zii. I Carabinieri identificano e denunciano l’autoreCronache Cittadine PALIANO – Nella mattinata di Giovedì 12 Febbraio, i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dai colleghi della Compagnia...

Lancia bottiglie contro i veicoli parcheggiati, denunciatoUn uomo di 44 anni è stato denunciato per danneggiamento dalla polizia nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 in via Cecchi alla Foce.

Approfondimenti e contenuti su Lancia bottiglie

Temi più discussi: Parco della Garbatella, baby gang lancia molotov nell'area verde. Legambiente: Inquietante serie di attacchi; Cariche della Polizia e lacrimogeni sui manifestanti nella notte al quartiere periferico del Pilastro a Bologna; Guerriglia al Pilastro contro il MuBa: 13 fermati e cinque poliziotti feriti; Zeddiani, premi per chi smaltisce più plastica: il Comune lancia il concorso Persona Riciclona 2026.

Spettacolo Justin Bieber lancia una bottiglia contro i paparazzi a Los AngelesIl cantante di «Yummy» reagisce ai fotografi fuori dal ristorante Sushi Park a West Hollywood. In un video diffuso online si vede il momento in cui scaglia una bottiglia d'acqua verso i paparazzi ment ... bluewin.ch

Bieber è aggressivo: lancia una bottiglia di acqua contro i paparazzi fuori dal ristoranteSe li era già trovati davanti a pranzo, quando era uscito dal South Beverly Grill a Beverly Hills insieme alla moglie Hailey, ma in quell’occasione Justin Bieber aveva fatto finta di nulla, lasciandos ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.