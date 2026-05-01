L’Italia ha perso la semifinale dei Mondiali di curling doppio misto contro l’Australia con il punteggio di 7-6 dopo un extra-end. La partita si è giocata sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera. La squadra italiana aveva l’obiettivo di raggiungere la finale per la medaglia d’oro, ma la vittoria è andata agli avversari australiani.

L’Italia è stata sconfitta dall’Australia con il punteggio di 7-6 all’extra-end nella semifinale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefano Constantini si erano presentati baldanzosi all’appuntamento dopo aver regolato il Giappone nei playoff, con il chiaro obiettivo di battere Tahli Gill e Dean Hewitt (bronzo iridato dodici mesi fa) e di meritarsi la finale per l’oro. I Campioni Olimpici di Pechino 2022, nonché bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026, hanno ceduto a una coppia rodata e temibile (aveva primeggiato nel gruppo A con otto successi su nove incontri disputati), ma tutt’altro che insuperabile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia sogna la finale per l’oro ai Mondiali di curling, poi Mosaner e Constantini subiscono la beffa: vince l’Australia

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