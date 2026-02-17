Italia terza in Europa per brevetti verdi | manifattura e ICT trainano l’innovazione sostenibile
L’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per brevetti “verdi” nel 2026, grazie a un aumento di invenzioni nel settore manifatturiero e ICT. Questo risultato deriva dall’intenso lavoro di aziende e giovani ricercatori italiani, che sviluppano soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale. Un esempio concreto è l’introduzione di nuovi materiali riciclabili nelle produzioni industriali, che contribuisce a questa crescita.
L'Italia sale sul podio europeo dei brevetti green: un'economia in svolta. L'Italia si conferma una potenza emergente nell'innovazione sostenibile, conquistando il terzo posto in Europa per brevetti ambientali nel 2026. Con 295 brevetti depositati, il Paese supera la soglia dei 200 e si posiziona dietro solo a Germania e Francia, segnando un cambio di passo significativo per il sistema produttivo nazionale. Il manifatturiero traina l'innovazione, ma l'ICT accelera. Il cuore di questa trasformazione è il settore manifatturiero, che da solo detiene il 59% delle innovazioni brevettate. Questo dato sottolinea la capacità dell'Italia di coniugare tradizione industriale e ricerca applicata, trasformando il know-how in soluzioni concrete per la sostenibilità.
