Italia sul podio per brevetti green in Europa Dalla manifattura all’informatica | i settori

L’Italia ha raggiunto il secondo posto in Europa per il numero di brevetti green depositati, spinta da innovazioni nel settore manifatturiero e informatico. Nel 2023, le domande di brevetto in ambito sostenibile sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente, con aziende italiane che puntano a tecnologie più ecologiche per ridurre l’impatto ambientale.

L’Italia sale sul podio europeo dei brevetti green e rafforza il legame tra sostenibilità e competitività industriale. Con 295 brevetti ambientali depositati, il Paese si colloca al terzo posto in Europa, alle spalle della Germania (1.632) e della Francia (729). Un risultato che trova conferma anche nella classifica più generale della quota di imprese con brevetti sul totale delle aziende: l’Italia è ancora terza, con 16,5 imprese brevettanti ogni 1.000, dopo Germania (21,6) e Austria (18,9). Il dato emerge dal rapporto “Competitivi perché sostenibili”, realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, in collaborazione con Dintec e il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, e presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

