Cecina la Polleria da Renzo di Luca Fancelli festeggia mezzo socolo di attività | Cinquant’anni di storia qualità e affetti

La Polleria da Renzo di Luca Fancelli a Cecina celebra cinquantuno anni di attività, con una storia iniziata nel 1976 e ancora in corso. Domani, lunedì 2 marzo, si terrà una cerimonia per ricordare il mezzo secolo di presenza nel settore, durante la quale il locale, ora anche rosticceria e gastronomia, riaprirà le sue porte dopo aver festeggiato il suo anniversario.

Di padre in figlio per mezzo secolo di storia, qualità e affetti. Da celebrare domani, lunedì 2 marzo, quando la saracinesca della storica Polleria da Renzo di Luca Fancelli, oggi anche rosticceria e gastronomia, si alzerà per il 51esimo anno consecutiva da quel 1976 da cui partì tutto. Un traguardo importante, costruito giorno dopo giorno con passione, sacrificio e l'attenzione rivolta a una clientela affezionata ma che negli anni cambia stile di consumo. "Mezzo secolo di lavoro - è il riconoscimento di Confcommercio - che ha saputo attraversare le trasformazioni del commercio restando un punto di riferimento per intere generazioni".

