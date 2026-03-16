L'Iran usa Hormuz come una trappola Droni e barchini spaventano USA e NATO | l'analisi di Panero

Un'analisi di Emmanuele Panero evidenzia come l'Iran utilizzi lo Stretto di Hormuz come una strategia di contenimento, impiegando droni e piccoli barchini per intimidire le navi militari statunitensi e della NATO. La regione è al centro di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti, Israele e Teheran, con le forze iraniane che monitorano e contestano attivamente il passaggio delle navi nelle acque strategiche dello stretto.

Guerra tra USA-Israele e Iran: l'analista Emmanuele Panero spiega lo Stretto di Hormuz potrebbe rivelarsi una trappola per le forze NATO, tra droni e i barchini di Teheran che minacciano le navi da guerra dell'Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cosa comporta la guerra Israele-Usa all’Iran, l’analisi: “Cambio di regime è impossibile senza il popolo”La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi... Roberto Fico (M5S): “Sono contrario all’uso delle basi Usa in Italia, l’attacco all’Iran è illegale”Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: "Preoccupatissimo anche per il Board of Peace lanciato da Trump, scavalca l'Onu". Contenuti utili per approfondire 8220 L 8217 Iran usa Hormuz come una... Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Il conflitto Usa-Iran colpisce i traffici nello Stretto di Hormuz e altre notizie interessanti; Medio Oriente, Financial Times: 'Francia e Italia cercano un accordo con l'Iran per Hormuz'. Palazzo Chigi smentisce; Raid Usa in Iran sull'isola di Kharg. L'avvertimento di Trump. Iran, dai marines agli F-35B: il possibile piano Usa per liberare lo Stretto di HormuzLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, dai marines agli F-35B: il possibile piano Usa per liberare lo Stretto di Hormuz ... tg24.sky.it Trump e la crisi dello Stretto di Hormuz: Usa non dovrebbero essere lì, Nato si muovaIl presidente americano: Forse non dovremmo essere lì affatto, perché non abbiamo bisogno di quel petrolio Forse non dovremmo essere lì. Donald Trump tra dubbi e certezze sulla crisi dello Stretto ... adnkronos.com "Dovevano smantellare l'Iran nel giro di due o tre giorni e non mi sembra stia andando così": il direttore del Fatto Quotidiano analizza la possibile conclusione della guerra in Iran - facebook.com facebook La guerra con #l'Iran riguarda il progetto della Grande Israele. #Israele definisce la propria sicurezza come un'egemonia regionale espansionistica. Uno Stato di 10 milioni di persone che mira a dominare militarmente e sottomettere 400 milioni di mediorientali x.com