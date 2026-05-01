Una percentuale significativa di aziende familiari italiane utilizza l’intelligenza artificiale, con il 78% che ha adottato questa tecnologia. L’impiego non si limita a test o sperimentazioni, ma viene usato come strumento per favorire la crescita, migliorare la competitività e sviluppare nuove strategie. Questa tendenza dimostra come le imprese tradizionali stiano integrando le innovazioni digitali nelle loro attività quotidiane.

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel cuore delle imprese familiari italiane. Non come semplice sperimentazione, ma come leva strategica per crescere, competere e innovare. Secondo il report “Family Business Technology Transformation” di Deloitte Private, oggi il 78% delle aziende (tra le 1.600 intervistate) ha già avviato l’adozione di soluzioni basate su AI, confermando un’accelerazione ormai evidente. Il dato più interessante non è solo la diffusione, ma il cambio di mentalità: l’intelligenza artificiale viene percepita sempre con meno diffidenza e considerata come infrastruttura di base per lo sviluppo d’impresa. AI sempre più integrata nei processi aziendali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’intelligenza artificiale è usata dal 78% delle aziende familiari italiane, a sorpresa

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