Pirateria editoriale 722 milioni di perdite nel 2025 | l’intelligenza artificiale usata dal 79% degli studenti universitari per rielaborare testi di studio

La pirateria editoriale continua a colpire duramente il mercato del libro in Italia. Nel 2025, le perdite sono state di 722 milioni di euro, pari al 30% del totale. La maggior parte degli studenti universitari, il 79%, usa l’intelligenza artificiale per rielaborare testi di studio, contribuendo a questa perdita di fatturato.

La pirateria nell’editoria libraria continua a crescere.

L’adozione sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale nel mondo accademico e scientifico solleva preoccupazioni riguardo al rischio di indebolire il pensiero critico, fondamentale per l’innovazione e la crescita.

