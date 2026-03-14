Come l’intelligenza artificiale viene usata per curarci negli ospedali della Romagna | c’è già in diagnosi ed esami

In ospedali della Romagna, l'intelligenza artificiale viene impiegata già nelle procedure di diagnosi e negli esami clinici. La sua applicazione riguarda strumenti e sistemi che supportano i medici nel processo di cura, migliorando l'efficienza e la precisione delle diagnosi. La discussione sull’uso e l’abuso di queste tecnologie si estende anche ai settori dell’informatica, dell’educazione, della sicurezza e dell’etica.

Accelerando i tempi di refertazione, pur lasciando ai sanitari la responsabilità dei processi clinici, gli algoritmi stanno innovando più aspetti della cura e della ricerca e aprendo le porte a nuove sperimentazioni Di uso (e abuso) dell’intelligenza artificiale si continua a discutere ovunque: nel mondo dell'informatica, della scuola, dell'etica ma anche della sicurezza e della sanità. Con Dossier RavennaToday abbiamo fatto un quadro di quali sono le opportunità, le sfide, i rischi e tutti gli ambiti applicativi che oggi vedono l'Ai coinvolta negli ospedali romagnoli: e di cosa ci aspetta in futuro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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