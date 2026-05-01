Un infortunio subito da un noto tennista spagnolo ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il medico specialista ha dichiarato che l’infortunio potrebbe richiedere più tempo di quanto si ipotizzasse inizialmente. La notizia circola in ambito sportivo e ha acceso l’attenzione sulle condizioni dell’atleta, senza fornire dettagli specifici sulla natura dell’incidente o sui tempi di recupero previsti.

“L’infortunio di Carlos Alcaraz potrebbe essere più lungo di quello che si possa pensare”. Parole decisamente preoccupanti quelle rilasciate dal dottor José Luis Martinez Romero, chirurgo specialista spagnolo, al Mundo Deportivo. Uno scenario che sembra andare ulteriormente a complicare un quadro già di per sé non semplice per il numero 2 del mondo. Andiamo con ordine nella storia recente del tennista murciano. Dopo un avvio di stagione di altissimo livello con il fiore all’occhiello rappresentato dalla vittoria all’Australian Open, lo spagnolo ha rallentato in concomitanza con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, prima della sconfitta in finale a Monte Carlo contro Jannik Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’infortunio di Alcaraz potrebbe essere peggiore del previsto? Dalla Spagna “spaventano” il murciano…

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