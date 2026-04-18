In Spagna, cresce l'apprensione per le condizioni di Carlos Alcaraz, numero due al mondo nel tennis. Secondo i media locali, l'infortunio subito dal giocatore potrebbe essere più grave di quanto inizialmente stimato. La notizia ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da parte dello staff medico. La situazione rimane sotto osservazione, con ulteriori dettagli ancora da comunicare.

La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Secondo i media iberici l'infortunio in cui è incappato il numero due al mondo potrebbe essere più serio del previsto. Tanto da mettere a rischio la sua partecipazione ai prossimi tornei. Su tutti il Roland Garros, uno dei quattro Grandi Slam del circuito. "L'infortunio è più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future", aveva spiegato lo stesso Carlitos. "Bisognerà vedere se l'infortunio è tanto grave da compromettere il suo programma, o se, al contrario, potrà comunque recarsi a Roma questa volta prima di affrontare l'obiettivo principale del Roland Garros”, scrive Sport.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, ansia in Spagna: "Infortunio più grave del previsto"

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