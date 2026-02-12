Infortunio Chelsea Green | prognosi peggiore del previsto

Nella serata di ieri, Chelsea Green ha subito un infortunio che si è rivelato più grave del previsto. La wrestler americana, che aveva appena vissuto momenti di successo, si è fermata bruscamente durante un match e i medici hanno subito prospettato una prognosi più lunga del previsto. I dettagli sulla sua condizione restano ancora riservati, ma l’intero ambiente si preoccupa per i tempi di recupero.

Nel periodo recente Chelsea Green ha vissuto una fase contrapposta tra successi e un infortunio che la tiene lontana dal ring per un periodo ancora indefinito. La campionessa ha celebrato traguardi importanti ma ora è chiamata a fronteggiare una situazione che potrebbe influire sui suoi piani sportivi e sull'agenda della WWE. La atleta ha comunicato su Instagram di aver subito una rottura della caviglia, allegando l'immagine di una radiografia. Inizialmente erano circolate indicazioni di un recupero breve, ma al momento non è stata fissata una data di rientro e la riabilitazione potrebbe richiedere più tempo del previsto.

