L' inflazione va in fiamme +2,8% la miccia accesa dal caro-energia

L'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto il +2,8%, in crescita rispetto ai mesi precedenti. La spesa per l’energia è aumentata significativamente, contribuendo a questa escalation. La guerra in corso ha effetti diretti sui prezzi, in particolare nel settore energetico, influenzando le economie dei paesi europei. La situazione si riflette sui costi di beni e servizi, con un impatto visibile sulle famiglie e sulle imprese.

L'onda lunga della guerra si abbatte sull'Europa e sull'Italia spingendo al rialzo l'inflazione. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,2% su base mensile e del +2,8% su base annua (da +1,7% del mese precedente). A pesare, il caro-energia causato dalla guerra in Iran. La dinamica dell'inflazione riflette principalmente la netta risalita dei prezzi degli energetici non regolamentati (da -2% a +9,9%), di quelli regolamentati (da -1,6% a +5,7%) e dell'accelerazione dei prezzi degli alimentari...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'inflazione va in fiamme (+2,8%) la miccia accesa dal caro-energia Notizie correlate La miccia accesa di Nethanyahu lanciata nella piazza del 1° maggioQuestosecondo e più grave atto di pirateria è una miccia accesa dentro l’Europa e l’Italia è in prima fila per aver saggiato già, con gli scontri del... Inflazione americana al 4,2%: il ritorno del caro energia scuote le certezze della Fed e riapre il nodo strutturale di un’economia sempre più fragile e polarizzataC’è un momento preciso in cui un numero smette di essere statistica e diventa sintomo.