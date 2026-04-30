Un incidente ha acceso la tensione in piazza il 1° maggio, segnando un secondo episodio di pirateria più grave rispetto ai precedenti. L’evento ha suscitato reazioni in tutta Europa, con l’Italia tra i paesi più coinvolti, considerando le manifestazioni di quei giorni e le tensioni con la comunità ebraica. La situazione riflette un momento di crisi nella convivenza tra diverse comunità nel Paese.

Questo secondo e più grave atto di pirateria è una miccia accesa dentro l’Europa e l’Italia è in prima fila per aver saggiato già, con gli scontri del 25 aprile, a quale livello di crisi sia giunta la coesistenza con la comunità ebraica. Questo secondio atto totalmente illegale, sul quale finalmente il nostro esecutivo pare prendere posizione, è ancora più grave perchè giunge, come una bomba ad orologeria, alla vigilia del 1 maggio, dentro il catino già infuocato di una manifestazione, pensiamo al palco del San Giovanni, dentro cui ogni provocazione può divenire la scintilla per atti di violenza. Perciò quella di Netanyahu è molto più che un esercizio di pirateria, molto oltre il germe banditesco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La miccia accesa di Nethanyahu lanciata nella piazza del 1° maggio

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