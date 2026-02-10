Jannik Sinner fa un'eccezione per Lindsey Vonn dopo il dramma olimpico | Ti sto pensando

Jannik Sinner ha scritto un messaggio su Instagram per Lindsey Vonn, dopo il grave infortunio subito alle Olimpiadi invernali. Il tennista italiano ha deciso di fare un'eccezione e di mostrare vicinanza all’amica in un momento difficile. Sinner ha scritto di star pensando a lei, lasciando trasparire affetto e solidarietà.

Jannik Sinner sui social ha deciso di mandare un messaggio per l'amica Lindsey Vonn dopo il grave infortunio alle Olimpiadi invernali. I due sono molto legati.

