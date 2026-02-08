Come sta Lindsey Vonn le condizioni dopo la tremenda caduta a Cortina | Sarà un processo lungo

Lindsey Vonn è in ospedale dopo una brutta caduta a Cortina durante la prova di discesa libera alle Olimpiadi 2026. La sciatrice americana, che gareggiava con un legamento lesionato, ha subito un grave infortunio e i medici prevedono un percorso di recupero lungo. La sua condizione resta sotto osservazione, ma la corsa ai Giochi non sarà facile per lei.

Tremenda caduta per Lindsey Vonn: urla laceranti di dolore, certo un grave infortunio

Lindsey Vonn è caduta male durante la discesa libera delle Olimpiadi Invernali 2026 a Cortina.

Lindsey Vonn non rinuncia a Milano-Cortina dopo il brutto infortunio a Crans Montana: “Il sogno continua”

Lindsey Vonn non molla e vuole ancora correre a Milano-Cortina.

come sta lindsey vonnCome sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: le parole della sorella, sconvoltaIl mondo dello sci è in apprensione per Lindsey Vonn, caduta durante le prime fasi della discesa libera a Cortina d’Ampezzo. La campionessa statunitense, 41 anni, che ha gareggiato con un crociato rot ... sportal.it

Come sta Lindsey Vonn, le parole della sorella preoccupano gli Usa: È stato spaventoso...I primi aggiornamenti sulle condizioni di salute della campionessa americana dopo la terribile caduta nella discesa a Cortina: Ha qui tutto il suo staff, ci hanno detto... ... corrieredellosport.it

