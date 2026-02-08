Come sta Lindsey Vonn le condizioni dopo la tremenda caduta a Cortina | Sarà un processo lungo

Lindsey Vonn è in ospedale dopo una brutta caduta a Cortina durante la prova di discesa libera alle Olimpiadi 2026. La sciatrice americana, che gareggiava con un legamento lesionato, ha subito un grave infortunio e i medici prevedono un percorso di recupero lungo. La sua condizione resta sotto osservazione, ma la corsa ai Giochi non sarà facile per lei.

