Violenza sessuale su una bimba di 4 anni figlia dell’amica | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver molestato una bambina di quattro anni, la figlia di un’amica. L’arresto è stato effettuato dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che confermerebbero la responsabilità dell’indagato nell’episodio. La bambina è stata sottoposta a controlli medici e ascoltata dagli inquirenti. La vicenda è ora al centro di un’indagine che prosegue per fare piena chiarezza sui fatti.

Reggio Emilia, 27 aprile 2026 – È accusato di aver abusato di una bambina di quattro anni, figlia di un’amica. Un 37enne di nazionalità nigeriana, regolare sul territorio, è stato arrestato dalla polizia di Stato per violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. La vicenda risale al 2025 in città, quando la madre della piccola – connazionale dell’uomo – ha denunciato tutto dopo che la figlia le aveva raccontato di essere stata palpeggiata nelle parti intime dall’amico di famiglia. Da qui sono scattate l’inchiesta coordinata dalla procura di Reggio. Ma la squadra mobile della questura reggiana lo ha rintracciato nel febbraio scorso in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale su una bimba di 4 anni (figlia dell’amica): arrestato Notizie correlate Leggi anche: Violenza sessuale su un bimbo di 3 anni in una libreria: arrestato 47enne Arrestato a Formigine: 6 anni e 8 mesi per violenza su bimba di 7 anniUn uomo di 39 anni, cittadino straniero residente a Formigine, è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri per violenza sessuale aggravata nei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sassari, violenza sessuale su una minorenne: chiesti otto anni in Appello per un 75enne; Turiste violentate in centro a Milano: è caccia allo stupratore; Violenza sessuale su minore. Confermata l’assoluzione; Violenza in pieno pomeriggio a Centocelle. Spinge a terra una donna e la palpeggia nelle parti intime. Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto, operatore sanitario sospeso: l'indagineOperatore sanitario sospeso a San Giovanni in Persiceto per presunta violenza sessuale su due degenti vulnerabili. Indagini in corso. virgilio.it Violenza sessuale su pazienti, sospeso operatore sanitarioUn operatore sanitario di 46 anni sospeso per l'accusa di violenza sessuale su pazienti. Due sarebbero gli episodi al centro delle indagini. La Polizia di Stato e il commissariato di pubblica sicurezz ... rainews.it Operatore sanitario molesta due pazienti, indagato per violenza sessuale. Indagine della Polizia nel Bolognese, 46enne sospeso con misura del Gip #ANSA x.com L'uomo era latitante dal 2019 #Padova #polizia #arresto #violenzasessuale #Germania - facebook.com facebook