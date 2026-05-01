L’impegno della Fipsas Fauna fluviale in pericolo | Allarme bracconaggio

Nella provincia di Grosseto, la tutela degli ecosistemi fluviali si trova di fronte a un crescente problema di bracconaggio che mette a rischio la fauna presente. La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha annunciato un rafforzamento delle attività di vigilanza e sensibilizzazione, mentre le autorità locali hanno avviato indagini per contrastare le attività illegali lungo i corsi d'acqua della zona.

La salvaguardia degli ecosistemi fluviali rappresenta una delle sfide più delicate per il territorio della provincia di Grosseto. Un impegno che vede in prima linea la Fipsas provinciale, guidata dal presidente Giampaolo Ricci, protagonista di numerose attività a tutela delle acque interne e della fauna ittica. Tra le iniziative più significative si inserisce il recente intervento di ripopolamento nei corsi d’acqua montani, dove sono stati immessi 10.000 avannotti di trota macrostigma, specie autoctona di grande valore ambientale. Gli esemplari provengono dall’incubatoio di Santa Fiora e sono stati introdotti nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’impegno della Fipsas. Fauna fluviale in pericolo: "Allarme bracconaggio" Notizie correlate Cane ferito da una trappola per cinghiali: ‘E’ allarme bracconaggio e pericolo per l’incolumità pubblica’Il povero cane, conosciuto e amato dalla cittadinanza, si è presentato dai volontari OIPA della sezione di Castel Morrone, che lo accudiscono da... Lotta al bracconaggio e difesa della fauna, nuovo mezzo in dotazione alla polizia provincialeUn nuovo mezzo in dotazione alla Polizia provinciale, costato 48mila euro interamente finanziati con risorse del bilancio dell’amministrazione. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L’impegno della Fipsas. Fauna fluviale in pericolo: Allarme bracconaggio; Nuoto pinnato protagonista a Lignano Sabbiadoro; FIPSAS Bergamo: mezzo milione di pesci per i fiumi orobici e un nuovo impegno per i giovani; Al via il 1° Trofeo di Surfcasting Fata Morgana Surfcasting Team · ilreggino.it. L’impegno della Fipsas. Fauna fluviale in pericolo: Allarme bracconaggioLa salvaguardia degli ecosistemi fluviali rappresenta una delle sfide più delicate per il territorio della provincia di Grosseto. Un impegno che vede in prima linea la Fipsas provinciale, guidata dal ... lanazione.it Orgera Silvio. AC/DC · Thunderstruck. Ravenna arriviamooooo #suzuki #suzukifishingteam #suzukitaliamarine #fipsas #pescaaltonno - facebook.com facebook