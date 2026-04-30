Lotta al bracconaggio e difesa della fauna nuovo mezzo in dotazione alla polizia provinciale

La Polizia provinciale ha ricevuto un nuovo veicolo, acquistato con un investimento di 48 mila euro provenienti dal bilancio dell’amministrazione. Il mezzo è destinato a supportare le operazioni di contrasto al bracconaggio e alla tutela della fauna. La consegna si inserisce in un intervento volto a rafforzare le attività di controllo e protezione ambientale sul territorio.

Un nuovo mezzo in dotazione alla Polizia provinciale, costato 48mila euro interamente finanziati con risorse del bilancio dell’amministrazione. Per le caratteristiche del Pick up, con un capiente cassone dietro l’abitacolo, servirà, in modo particolare, al trasporto gabbie per la cattura delle.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Peste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provincialeNella sala giunta di Corso Garibaldi, il comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha... "Lotta al bracconaggio e sostegno ai pescatori onesti"L'intervento del consigliere regionale Zamperini in occasione della commissione nella quale si è parlato anche dei recenti episodi avvenuti sul... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Libero, storia dell'orso marsicano salvato da un laccio d'acciaio al collo. Gravissimo atto di bracconaggio; Quest’orso marsicano è rimasto settimane con un laccio d’acciaio al collo: questo è il volto disumano del bracconaggio; DECOLONIZZARE LA CONSERVAZIONE È ANCHE UNA QUESTIONE DI PAROLE; Allarme bracconaggio, gufo reale ucciso a colpi di fucile nel Bresciano: Episodio gravissimo. Quest’orso marsicano è rimasto settimane con un laccio d’acciaio al collo: questo è il volto disumano del bracconaggioA Civitella Roveto un orso di 193 kg ribattezzato Libero è stato salvato dopo settimane con un laccio d’acciaio al collo. greenme.it «Libero», storia dell'orso marsicano salvato da un laccio d’acciaio al collo. «Gravissimo atto di bracconaggio»Il personale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha liberato l'esemplare intrappolato da settimane nel territorio di Civitella Roveto ... corriere.it È stato il protagonista di una lotta serrata tra 5 Major, ma alla fine Casper sbarcherà in casa Disney con il progetto di una nuova serie live action! Il progetto, prodotto tra gli altri anche da Steven Spielberg, punta a raccontare Casper da un punto di vista modern - facebook.com facebook Gli episodi di aggressione e discriminazione contro persone con bandiere ucraine durante le celebrazioni odierne sono assolutamente inaccettabili. La bandiera ucraina è oggi simbolo della lotta per la libertà, l’indipendenza, la democrazia e la vita umana — x.com