Cane ferito da una trappola per cinghiali | ‘E’ allarme bracconaggio e pericolo per l’incolumità pubblica’

Un cane di quartiere, Totò, si trova in gravi condizioni dopo aver preso una trappola per cinghiali. Il cane, che vive vicino al cimitero di Castel Morrone insieme a Sasà, è rimasto incastrato in un laccio d’acciaio, una trappola illegale usata dai bracconieri. La scoperta ha acceso l’allarme sulla diffusione del bracconaggio e sui rischi per la sicurezza pubblica. Le autorità ora indagano per fermare questi atti criminosi e proteggere gli animali e le persone.

Tempo di lettura: 2 minuti Totò, uno dei cani di quartiere che da anni vive nella zona del cimitero di Castel Morrone insieme al suo fedele compagno Sasà, è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato in un laccio d’acciaio, una trappola illegale utilizzata dai bracconieri per la cattura dei cinghiali. Il povero cane, conosciuto e amato dalla cittadinanza, si è presentato dai volontari OIPA della sezione di Castel Morrone, che lo accudiscono da tempo, con il cavo stretto tra il collo e la bocca, in condizioni critiche: respirava a fatica, con muso e testa gonfi e ferite evidenti. Solo per pura fortuna è stato possibile intervenire in tempo e liberarlo dal laccio, evitando conseguenze fatali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

