La Galleria Rifugio Digitale presenta (fino al 23 maggio) la mostra di Andrea Granchi ’L’immagine in movimento’, a cura di Bruno Di Marino. La retrospettiva dedicata all’artista e filmmaker fiorentino, tra i pionieri del cinema d’artista italiano e instancabile promotore di iniziative culturali, festival e rassegne in ambito nazionale e internazionale, nasce dall’omonima pubblicazione edita da Forma Edizioni e racconta l’evoluzione continua della manipolazione visiva, al centro della ricerca di Andrea Granchi. La mostra valorizza oltre 50 anni di sperimentazioni attraverso un allestimento che mette in relazione linguaggi cinematografici, arti visive e materiali d’archivio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’L’immagine in movimento’. La personale di Andrea Granchi

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