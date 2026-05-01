Un giovane imitatore ha guadagnato popolarità su TikTok grazie alle sue esibizioni che ricordano una nota showgirl. Il suo nome è Matteo Pilia, che ha ottenuto un ampio seguito con video in cui riproduce le caratteristiche della celebrità. La showgirl ha risposto attraverso i propri canali social, attirando l’attenzione sul fenomeno. La piattaforma di TikTok si conferma un luogo dove i contenuti virali possono rapidamente raggiungere un pubblico vasto.

TikTok continua a sfornare fenomeni virali che dal piccolo schermo dello smartphone approdano alla ribalta nazionale. L’ultimo caso riguarda un ragazzo che ha trasformato la sua capacità di imitare Belen Rodriguez in un successo planetario sulla piattaforma cinese. Matteo Pilia, questo il suo nome, ha costruito una community di circa 200 mila follower dedicandosi quasi esclusivamente alla parodia della showgirl argentina più amata d’Italia. Il video che ha fatto esplodere definitivamente la sua popolarità porta un titolo che non lascia spazio a fraintendimenti: “ POV: tua madre è Belen “. In pochi secondi, Pilia ricrea con precisione....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’imitatore di Belen che ha conquistato TikTok: chi è Matteo Pilia e come ha risposto la showgirl

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Si parla di: Belen Rodriguez commenta in radio la caricatura di Matteo Pilia su TikTok.

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