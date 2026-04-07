Durante la seconda puntata del podcast e vodcast di Diletta Leotta, Bianca Balti ha fatto alcune dichiarazioni in cui ha utilizzato un linguaggio diretto e senza mezzi termini. La modella ha chiesto di indossare un reggiseno e una mutandina e di sfilare, aggiungendo un messaggio positivo rivolto a chi ha avuto un tumore. Victoria’s Secret non ha risposto alle sue affermazioni.

Bianca Balti è ospite della seconda puntata di “ Mamma Dilettante 5?, il podcast e vodcast di Diletta Leotta. La top model ha raccontato anche del suo tumore e della cure che le hanno consentito di superare i momenti più brutti della malattia. Ma la paura è sempre dietro l’angolo. “ Ho capito che se io lasciassi le cose finanziariamente più in ordine per le mie bambine, – ha affermato – se dovesse ritornarmi una recidiva o qualsiasi altra cosa, io sarei più tranquilla, perché la mia paura di morire è solo legata alle mie figlie. Mi viene da piangere e mi emoziona pensarle tristi perché la mamma è morta, ecco”. Poi si torna sul lavoro: “ Io Victoria’s Secret l’ho fatto quando avevo vent’anni e poi non l’ho mai più fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “F**a sono f**a, mettetemi un bel reggiseno, una mutandina e fatemi sfilare! Mandiamo un messaggio positivo a chi ha avuto un tumore”: così Bianca Balti a Victoria’s Secret (che non ha risposto)

Cadute e rinascite di Bianca Balti, dai rave alle sfilate, il tumore e Sanremo: “Ecco chi mi ha aiutata”Lodi, 27 febbraio 2026 – Quante vite può aver già vissuto una donna di 42 anni? Una sola, se tutto fila liscio, regolare, senza scossoni, né cadute...

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Argomenti più discussi: Bianca Balti e la fondazione Mind Your Cancer per il supporto psicologico nelle cure oncologiche: Per fare la differenza davvero; Bianca Balti crea una fondazione per i malati di cancro: Questo è solo l'inizio. Nessuno dovrebbe sentirsi solo; Bianca Balti apre la sua fondazione per malati oncologici: Solo l’inizio; Bianca Balti lancia Mind Your Cancer: sostegno psicologico per pazienti oncologici.

Una diagnosi di tumore ovarico ha cambiato la vita di Bianca Balti, ma non ha fermato la sua forza. Da questa esperienza nasce la fondazione "Mind Your Cancer", un progetto che offre supporto psicologico a pazienti oncologici e caregiver. Un modo per restit - facebook.com facebook

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