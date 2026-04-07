F**a sono f**a mettetemi un bel reggiseno una mutandina e fatemi sfilare! Mandiamo un messaggio positivo a chi ha avuto un tumore | così Bianca Balti a Victoria’s Secret che non ha risposto

Da ilfattoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seconda puntata del podcast e vodcast di Diletta Leotta, Bianca Balti ha fatto alcune dichiarazioni in cui ha utilizzato un linguaggio diretto e senza mezzi termini. La modella ha chiesto di indossare un reggiseno e una mutandina e di sfilare, aggiungendo un messaggio positivo rivolto a chi ha avuto un tumore. Victoria’s Secret non ha risposto alle sue affermazioni.

Bianca Balti è ospite della seconda puntata di “ Mamma Dilettante 5?, il podcast e vodcast di Diletta Leotta. La top model ha raccontato anche del suo tumore e della cure che le hanno consentito di superare i momenti più brutti della malattia. Ma la paura è sempre dietro l’angolo. “ Ho capito che se io lasciassi le cose finanziariamente più in ordine per le mie bambine, – ha affermato – se dovesse ritornarmi una recidiva o qualsiasi altra cosa, io sarei più tranquilla, perché la mia paura di morire è solo legata alle mie figlie. Mi viene da piangere e mi emoziona pensarle tristi perché la mamma è morta, ecco”. Poi si torna sul lavoro: “ Io Victoria’s Secret l’ho fatto quando avevo vent’anni e poi non l’ho mai più fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fa sono fa mettetemi un bel reggiseno una mutandina e fatemi sfilare mandiamo un messaggio positivo a chi ha avuto un tumore cos236 bianca balti a victoria8217s secret che non ha risposto
© Ilfattoquotidiano.it - “F**a sono f**a, mettetemi un bel reggiseno, una mutandina e fatemi sfilare! Mandiamo un messaggio positivo a chi ha avuto un tumore”: così Bianca Balti a Victoria’s Secret (che non ha risposto)

Cadute e rinascite di Bianca Balti, dai rave alle sfilate, il tumore e Sanremo: “Ecco chi mi ha aiutata”Lodi, 27 febbraio 2026 – Quante vite può aver già vissuto una donna di 42 anni? Una sola, se tutto fila liscio, regolare, senza scossoni, né cadute...

Leggi anche: Sanremo, splendida Bianca Balti all’Ariston: «Sono qui per godermela anche per chi ha sofferto» – Il video

Argomenti più discussi: Bianca Balti e la fondazione Mind Your Cancer per il supporto psicologico nelle cure oncologiche: Per fare la differenza davvero; Bianca Balti crea una fondazione per i malati di cancro: Questo è solo l'inizio. Nessuno dovrebbe sentirsi solo; Bianca Balti apre la sua fondazione per malati oncologici: Solo l’inizio; Bianca Balti lancia Mind Your Cancer: sostegno psicologico per pazienti oncologici.

Trova facilmente notizie e video collegati.