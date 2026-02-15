Liguria ok a 59 mln per Amt Genova | PD chiede piano regionale per rilanciare Tpl e non penalizzare La Spezia

La Regione Liguria ha approvato un finanziamento di 59 milioni di euro per Amt Genova, una misura che mira a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico nella città. La decisione è arrivata dopo mesi di incertezza, che avevano sollevato preoccupazioni tra i cittadini e i lavoratori dell’azienda. Tuttavia, il Partito Democratico chiede ora un piano regionale coordinato per rilanciare l’intero sistema di trasporto e assicurare che anche La Spezia non venga penalizzata. La richiesta nasce dall’esigenza di evitare disparità tra le diverse aree della regione.

Liguria, il nodo del trasporto pubblico: Amt salva, ma la Spezia chiede un piano regionale. La Regione Liguria ha dato il via libera a un sostegno economico significativo per Amt Genova, l'azienda di trasporto pubblico genovese, con un investimento che raggiunge i 59 milioni di euro. Parallelamente, il segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale, sollecita un intervento più ampio a livello regionale, evidenziando le difficoltà di altre realtà come quella spezzina, penalizzata nella recente ripartizione dei fondi. L'obiettivo è evitare disparità e garantire un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile per l'intera regione.