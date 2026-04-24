Amt una legge ad hoc per sbloccare i 40 milioni

Venerdì 24 aprile 2026 si è svolto in municipio un incontro dedicato alla questione Amt. Alla riunione hanno partecipato la sindaca, il vice sindaco, quello della città metropolitana, oltre al presidente, al direttore e al responsabile del personale dell’azienda. Durante la sessione si è parlato di una legge appositamente approvata per sbloccare un importo di 40 milioni di euro.

Nella mattinata di venerdì 24 aprile 2026 si è tenuto un incontro in Comune su Amt. Presenti la sindaca, Silvia Salis, il vice sindaco, Alessandro Terrile, il vice sindaco della città metropolitana, Simone Franceschi, per Amt il presidente, il direttore e il capo del personale."Ci hanno informato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Amt, Bucci: "Prima il piano di ristrutturazione poi la legge regionale per sbloccare 40 milioni"Il futuro di Amt passa prima dall’approvazione del piano di ristrutturazione e poi da un intervento legislativo regionale per sbloccare i 40 milioni... Leggi anche: **Rider: Schlein, 'legge ad hoc e salario minimo, lo chiedo di nuovo al governo'** Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Unione Sindacale di Base: Giù le mani da AMT Genova: il diritto alla mobilità non è in vendita!; Amt, agevolazioni over 70: il Comune valuta l’estensione prima delle 9,30; Crisi Amt, colpo di scena: arriva un nuovo piano industriale e la modifica del servizio; Crisi Amt, prende forma il piano di risanamento: spunta l’ipotesi biglietto più caro dal 2027. Amt, Bucci conferma: dalla Regione 40 milioni al Comune ma senza entrare nel capitaleAmt, Bucci conferma: dalla Regione 40 milioni al Comune ma senza entrare nel capitale ... msn.com Amt: la Regione conferma l’impegno finanziario, ma per l’opposizione sono solo promesse. Oggi lavoratori in consiglio regionaleLa Regione garantisce il sostegno ad Amt con 40 milioni di euro una tantum come investimento per integrare il capitale e 110 milioni di euro ogni anno. Lo ha ... radioaldebaran.it Multe sugli autobus Amt, Assoutenti: "Il sistema Qr code va abolito, usiamo il bancomat" . Per leggere la notizia clicca al link nel primo commento facebook Fusione Atp-Amt, Pd attacca Bucci: “La prescrizione penale non cancella le responsabilità politiche” x.com