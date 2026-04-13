Unipol Dome, un nuovo hub multifunzionale, si inserisce nel panorama internazionale grazie alla collaborazione con lo studio di ingegneria e consulenza Drees & Sommer. Il progetto, parte integrante dell'Arena del futuro, si trova in una posizione strategica nel cuore dell’Europa, in una regione che ha attirato l’attenzione globale con l’assegnazione di Milano-Cortina 2026. La struttura mira a diventare un punto di riferimento per eventi di varia natura e dimensione.

Il grande successo mondiale di Milano-Cortina 2026 ha acceso i riflettori sulle enormi potenzialità di strutture innovative, fruibili e diffuse in un quadrante geografico strategico nel cuore dell'Europa. Quello che è certo è che oggi l'Unipol Dome Milano Santa Giulia è divenuta, dopo il debutto mondiale dei Giochi Invernali Olimpici 2026, la nuova struttura iconica della città. La struttura avveniristica pronta a diventare la più grande, innovativa e sostenibile multi-propose Arena in Italia; è stata commissionata da CTS EVENTIM, società numero uno in Europa e seconda in tutto il mondo nel settore della biglietteria e dell'intrattenimento dal vivo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il contributo di Drees & Sommer all'Arena del futuro: Unipol Dome hub multifunzionale con vocazione internazionale

L'arena Santa Giulia cambia nome: si chiamerà Unipol DomeIl gruppo assicurativo e Cts Eventim, proprietaria dell'impianto, hanno firmato un accordo che varrà dalla primavera 2026 fino a dicembre 2035 Si...

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