Libri in uscita a marzo 2026 | novità da non perdere

A marzo 2026 sono previste diverse uscite letterarie, tra cui il nuovo romanzo delle sorelle in giallo di Mieko Kawakami e un’opera di Niccolò Ammaniti definita “paurosa”. Le pubblicazioni affrontano temi come sopravvivenza, potere, guerra, amore e segreti, offrendo ai lettori una varietà di storie che spaziano tra generi e atmosfere diverse. Le novità si inseriscono nel calendario editoriale del mese, destinate a catturare l’attenzione degli appassionati.

Dalle sorelle in giallo di Mieko Kawakami al nuovo romanzo "pauroso" di Niccolò Ammaniti: un mese di uscite che narrano di sopravvivenza, potere, guerra, amore e segreti. Dal Giappone notturno di Mieko Kawakami alle ombre siciliane di Niccolò Ammaniti, passando per le inchieste di Mario Giordano, la testimonianza diretta da Gaza di Gennaro Guidetti e il dark romance di RuNyx: marzo porta in libreria storie diversissime, ma tutte capaci di toccare nervi scoperti del nostro presente.? Sono libri che parlano di sopravvivenza, di potere, di guerra, di amore e di segreti, ognuno con un linguaggio accessibile ma emotivamente molto forte.? Il 4 marzo arriva "Le sorelle in giallo", il nuovo romanzo di Mieko Kawakami, già amatissima per "Seni e uova".