Liberty Lines la Cassazione respinge il maxi-sequestro | i 184 milioni restano alla società
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda di trasporto marittimo contro un sequestro di 184 milioni di euro. La decisione riguarda le misure cautelari reali e conferma che i fondi restano a disposizione della società. La vicenda giudiziaria, iniziata con un provvedimento di sequestro, prosegue quindi senza modifiche alla situazione patrimoniale dell'impresa.
La vicenda giudiziaria che coinvolge la Liberty Lines registra un nuovo passaggio in Cassazione, questa volta sul fronte delle misure cautelari reali. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Trapani contro il dissequestro della società di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Liberty Lines, Cassazione: inammissibile ricorso su sequestro aziendaleLa vicenda giudiziaria che coinvolge la Liberty Lines registra un nuovo passaggio in Cassazione, questa volta sul fronte delle misure cautelari reali.
Liberty Lines, la Cassazione chiude il fronte cautelare: respinto il ricorso della ProcuraLa Cassazione interviene nella complessa vicenda giudiziaria che coinvolge Liberty Lines e, di fatto, conferma l’impianto già delineato dal Tribunale...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Liberty Lines, Cassazione: inammissibile ricorso su sequestro aziendale; Liberty Lines, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso sul sequestro: confermato il dissequestro della società; Liberty Lines, la Cassazione respinge il ricorso della Procura di Trapani; Liberty Lines, la Cassazione chiude il fronte cautelare: respinto il ricorso della Procura.
Liberty Lines, la Cassazione respinge il maxi-sequestro: i 184 milioni restano alla societàDichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Trapani contro lo sblocco dei conti disposto dal Riesame. L'inchiesta sulle avarie non dichiarate nei collegamenti veloci prosegue senza misure rea ... agrigentonotizie.it
Liberty Lines, misure cautelari annullate: la Cassazione conferma la decisione del Riesame di PalermoInchiesta Liberty Lines , la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Trapani contro le decisioni del Tribunale del Riesame di Palermo, ... messina.gazzettadelsud.it
Liberty Lines, la Cassazione blocca il ricorso: stop al sequestro aziendale VAI AL LINK https://cityne.ws/UVyCh - facebook.com facebook