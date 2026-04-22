Liberty Lines la Cassazione chiude il fronte cautelare | respinto il ricorso della Procura
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura nel procedimento che riguarda Liberty Lines, confermando così la decisione del Tribunale del Riesame di Palermo. Le misure cautelari personali nei confronti dei dirigenti della compagnia sono state definitivamente annullate. La decisione chiude così il fronte cautelare nella vicenda giudiziaria.
La Cassazione interviene nella complessa vicenda giudiziaria che coinvolge Liberty Lines e, di fatto, conferma l’impianto già delineato dal Tribunale del Riesame di Palermo: le misure cautelari personali nei confronti dei dirigenti della compagnia restano definitivamente annullate. Il ricorso.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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