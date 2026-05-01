Libertà dalla stampa

È stato pubblicato il nuovo rapporto annuale di un'organizzazione internazionale dedicata alla libertà di stampa. L'indice mostra una diminuzione della posizione dell'Italia, che passa dal 49° al 56° posto rispetto all'anno precedente. Il documento analizza le condizioni di giornalismo e censura nel mondo, evidenziando i cambiamenti avvenuti nel corso dell'ultimo anno. La pubblicazione viene attesa regolarmente e suscita attenzione tra gli operatori dell'informazione.

Oh, finalmente è arrivato! Lo aspettavamo con ansia, come ogni anno. Ed eccolo qui: il report di "Reporters sans frontières" sulla libertà di stampa nel mondo, con l'Italia che retrocede dal 49° al 56° posto. E insomma, dai. Come stupirsene? Tutto coerente con la gestione di questo governo a traino fascista. Non abbiamo fatto a tempo a guardare, giusto per un confronto, com'è messa la Spagna - dove l'altro giorno un giornalista ha rivolto delle domande alla moglie del presidente Pedro Sánchez sui suoi presunti crimini ed è stato aggredito da un'accompagnatrice della first lady. - però stavamo riflettendo su alcune piccole cose da cui partire per provare a risalire la china.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Libertà dalla stampa Europa, libertà di stampa e spionaggio | con Sandro Ruotolo Notizie correlate La libertà di stampa è il vero antifascismoCaro Direttore, dovrà convenire che spesso in materia di libertà di stampa le disgrazie si succedono l’una all’altra. La libertà di stampa è in pericolo anche nelle democrazieNel novembre 2024, in Serbia, la tettoia di una stazione ferroviaria crollò uccidendo 16 persone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Libertà di stampa nel mondo ai minimi da 25 anni: crolla in Usa, giù anche in Italia; Rsf: Libertà di stampa a minimi storici nel mondo in ultimi 25 anni. L'analisi; Minacce alla libertà di stampa, l'Italia retrocede al 56/o posto; La libertà di stampa nel mondo al livello più basso degli ultimi 25 anni. E l’Italia sprofonda al 56° posto: il report di Rsf. Minacce alla libertà di stampa, l'Italia retrocede al 56/o postoLa libertà di stampa in Italia retrocede al 56/o posto (su 180) della graduatoria di Reporters sans frontières (Rsf) nel 2026 rispetto al 49/o posto del 2025. Secondo l'Ong con sede a Parigi, ''la lib ... ansa.it Rsf, crolla libertà di stampa nel mondo, l'Italia scivola al 56/o postoTracollo della libertà di stampa nel mondo, mai così giù da un quarto di secolo: questo il bilancio di Reporters Sans Frontières (Rsf), che oggi ha pubblicato il 'World Press Freedom Index 2026'. Con ... ansa.it Hanno costruito un rapporto basato su libertà, rispetto reciproco e sulla capacità di accettare le rispettive differenze - facebook.com facebook L’Italia continua a precipitare nella classifica sulla libertà di stampa. Un crollo di sette posizioni in un anno e di 15 posizioni dal 2023 che è segno di un Paese che arretra sul terreno dei diritti e delle libertà fondamentali e di cui è responsabile anche il governo x.com