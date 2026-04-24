La libertà di stampa è il vero antifascismo

La libertà di stampa è al centro di molte discussioni, e spesso si verificano situazioni in cui vengono messe in discussione i diritti di informazione e di opinione. In alcuni casi, ci sono stati episodi in cui la libertà di stampa è stata limitata o contestata, suscitando dibattiti pubblici e giudizi legali. Le questioni riguardano anche la tutela dei giornalisti e il rispetto delle norme che regolano il settore dell’informazione.

Caro Direttore, dovrà convenire che spesso in materia di libertà di stampa le disgrazie si succedono l’una all’altra. Così, in primo luogo, contro i giornali dell’editore Angelucci - Libero, Giornale, Il Tempo - i Grillini hanno dato vita persino a manifestazioni di stampo squadrista. I capi grillini che in materia di mascherine per il Covid, primo fra tutti Conte, e sul terreno di spericolate manovre giudiziarie sul terreno delicatissimo della strage di Via D’Avanzo che ha colpito Borsellino, erano sicuri di essersi coperti in modo geniale, mettendosi addirittura al riparo sia nella commissione parlamentare di inchiesta sul Covid sia nella...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mario Adinolfi - LA BANDERUOLA CALENDA E IL VERO FASCISMO (30.01.26)

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Antimafia: M5s contro libertà di stampa, solidarietà a giornalisti; Travaglio agli studenti: L'Italia regredisce sulla libertà di stampa; Giornata mondiale della libertà di stampa, evento ad Atrani in Costiera Amalfitana; 25 Aprile per la libertà di informazione: intervista a Walter Verini (17.04.2026).

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25 aprile, Anna Maria Ventura: la libertà non è un traguardo, ma un cammino da attraversare. Nell’81° anniversario della Liberazione, l’Italia si ritrova nelle piazze per ricordare che il 1945 non è solo passato, ma un impegno urgente per il presente. In un mon facebook

#EQuestoIlFiore Delle Volte I tuoi passi per difendere la Libertà Devono rimanere nascosti Valgono lo stesso Sometimes our steps taken to defend civil liberties have to stay hidden for our safety The hidden Flowers x.com