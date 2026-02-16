La libertà di stampa è in pericolo anche nelle democrazie

La libertà di stampa sta vivendo momenti difficili, anche in paesi democratici, perché le pressioni contro i giornalisti aumentano. Recentemente, in Italia, alcuni reporter hanno subito intimidazioni durante le inchieste sui livelli di corruzione locale. Questa situazione rende più complicato il lavoro di chi cerca di raccontare la verità, e favorisce la diffusione di informazioni distorte o taciute.

Nel novembre 2024, in Serbia, la tettoia di una stazione ferroviaria crollò uccidendo 16 persone. Era stata costruita male e la colpa, molto probabilmente, era della corruzione. Dopo l’incidente, il paese fu scosso da forti proteste, raccontate da un giornalista indipendente. Alcuni manifestanti furono aggrediti da gruppi di picchiatori sotto gli occhi della polizia. Altri furono picchiati direttamente dai poliziotti. Secondo l’associazione dei giornalisti indipendenti serbi, nel 2025 il paese ha registrato almeno 91 aggressioni ai giornalisti. Jelena Petkovic, specializzata nella sicurezza dei mezzi d’informazione, sottolinea che raramente i colpevoli sono puniti e “questo incoraggia i crimini contro i giornalisti”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Negli ultimi decenni, la libertà di stampa sta subendo un drammatico arretramento a livello globale, come certificato dall’UNESCO.

