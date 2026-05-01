Libano forze di Israele demoliscono convento di suore

Le forze armate israeliane hanno demolito un convento e una scuola delle suore nel villaggio, senza specificare le ragioni ufficiali di questa azione. L'intervento ha coinvolto strutture religiose situate nella regione, provocando la distruzione di edifici utilizzati per attività educative e religiose. La notizia è stata diffusa da fonti locali, mentre non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o reazioni immediatamente successive.

Le forze armate israeliane hanno demolito il convento e la scuola delle suore del Santo Salvatore nel villaggio cristiano di Yaroun, nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese francofono “L’Orient le Jour”. Il villaggio è stato in gran parte distrutto a seguito della guerra tra il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e Israele nell’autunno del 2024, prima dell’entrata in vigore di un cessate il fuoco il 27 novembre di quello stesso anno.tgcom24.mediaset.it Un ufficiale israeliano ha distrutto una statua del santuario di San Giorgio a Yaroun, nel distretto di Bint Jbeil, durante l’invasione del Libano meridionale e ha pubblicato un video dell’atto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Libano, forze di Israele demoliscono convento di suore Notizie correlate Ferrara, ‘Marilyn Manson ospitato in convento di suore’Dal 2019 “abbiamo ospitato artisti molto diversi, non solo dj internazionali della techno, come Solomon, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou e Paul van Dyk,... Raid di Israele sul Libano. Hezbollah colpisce un kibbutz. Trump: “Forze Usa schierate vicino all’Iran fino all’accordo”Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato giovedì di aver lanciato razzi contro Israele in risposta alla “violazione” della tregua tra Stati Uniti e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Libano: le forze di Israele rinnovano l’appello ai civili di non tornare nei villaggi del sud; Ecocidio, l’accusa del Libano a Israele; Siamo stati lasciati soli: lungo la Linea Gialla di Israele, i libanesi si sentono abbandonati dallo Stato.; Libano, statua di Gesù distrutta da un soldato israeliano. L'esercito: Lo abbiamo identificato. Pizzaballa: Profonda indignazione. Libano: portavoce Hezbollah, 'inviati rinforzi e armi nel sudNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Libano: Idf distrugge due tunnel di HezbollahL'esercito israeliano annuncia di aver scoperto e distrutto due gallerie del movimento paramilitare sciita nella città di Qantara ... interris.it LIBANO, IDF. DISTRUTTI OLTRE 40 SITI DI HEZBOLLAH NELLE ULTIME 24 ORE L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito e distrutto oltre 40 siti di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore. "Tra questi - riporta il The Times of Israel citan - facebook.com facebook Estesi raid israeliani sul sud del Libano Droni di Hezbollah verso la Galilea L’Osservatore Romano x.com