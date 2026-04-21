A Ferrara, il concerto di Marilyn Manson si svolgerà in un convento gestito da suore. L'artista sarà ospitato nella struttura religiosa per tutta la durata dell'evento, previsto per l'11 del mese. La scelta di un luogo così particolare ha suscitato l'interesse di chi segue la scena musicale e le attività legate alla città. La presenza di Manson nel convento rappresenta un episodio singolare per l'organizzazione dell'evento.

Dal 2019 “abbiamo ospitato artisti molto diversi, non solo dj internazionali della techno, come Solomon, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou e Paul van Dyk, ma anche artisti del calibro di Bruce Springsteen e Marilyn Manson, che sarà a Ferrara quest’anno, come anche Vasco Rossi, che aprirà da Ferrara il suo nuovo tour il 5 e 6 giugno. E se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordinario e ‘progressista’ – ha sottolineato Fabbri -, possiamo dire che a Ferrara proprio Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore, in un convento”. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ferrara, ‘Marilyn Manson ospitato in convento di suore’

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