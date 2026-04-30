Un tribunale in Myanmar ha deciso che l’ex leader del paese, condannata a 33 anni di reclusione, trascorrerà il resto della pena ai domiciliari. La condanna riguarda vari capi di imputazione, tra cui reati legati alla sovversione e all’uso di risorse pubbliche. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, mentre la donna si trova dal 2021 sotto arresti domiciliari dopo le contestazioni seguite a un colpo di stato.

L’ex leader birmana, Aung San Suu Kyi, sconterà il resto della sua pena, un totale di 33 anni, fuori dal carcere. A darne notizia è stato il capo della giunta militare che nel 2021 rovesciò il governo della Premio Nobel per la Pace oggi 80enne, Min Aung Hlaing, che ha ufficializzato la propria decisione di “commutare” la pena in detenzione ai domiciliari. All’ex presidente del Myanmar verrà indicata una residenza nella quale condurre quello che probabilmente sarà il resto della propria vita, ma non è stato precisato in quale luogo questa casa si trovi. Anche fonti interne all’ormai disciolto partito della Lega Nazionale per la Democrazia hanno fatto sapere ad Afp di non avere idea di dove a quale indirizzo verrà trasferita la loro leader, ma che con ogni probabilità sarà nella capitale Naypyidaw.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Myanmar, Aung San Suu Kyi sconterà il resto della sua pena ai domiciliari

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La giunta militare del Myanmar ha ridotto la pena dell’ex leader Aung San Suu Kyi, detenuta dal colpo di stato del 2021 x.com