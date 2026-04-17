In Birmania, la condanna dell’ex leader e premio Nobel Aung San Suu Kyi è stata ridotta. La decisione è stata presa dal presidente del paese, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. L’ex politica era stata condannata in un procedimento legale che aveva attirato l’attenzione internazionale. La riduzione della pena è avvenuta in un momento di attenzione crescente sulla situazione politica nel paese.

La pena è stata ridotta di un sesto e non è ancora chiaro se Aung San Suu Kyi potrà scontare la parte restante agli arresti domiciliari, ha dichiarato il suo avvocato. L’ex leader, che aveva definito le accuse contro di lei “assurde” ed è ancora molto popolare nel paese, non è più apparsa in pubblico dalla fine dei suoi processi e non si sa dove si trovi. In precedenza i mezzi d’informazione statali avevano riferito che il presidente Min Aung Hlaing, fino a pochi giorni fa capo della giunta militare al potere, aveva approvato un’amnistia per 4.335 detenuti, la terza negli ultimi sei mesi. Tra i detenuti scarcerati c’è Win Myint, che aveva ricoperto la carica di presidente dal 2018 fino al colpo di stato del febbraio 2021.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il presidente birmano Min Aung Hlaing riduce la pena di Aung San Suu Kyi

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