Tortora scontro al TAR | la lista di Iorio sfida l’esclusione

La lista Prospettiva Futura ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, contestando la propria esclusione dalle elezioni nel comune di Tortora. La decisione di ricorrere arriva dopo che la commissione elettorale aveva escluso la lista dalla competizione elettorale. La causa si svolge in un momento di tensione tra le parti coinvolte, con la lista che ha deciso di impugnare l’esclusione davanti al TAR.

? Cosa sapere La lista Prospettiva Futura ricorre al TAR Calabria contro l'esclusione dalle elezioni di Tortora.. L'errore di un pubblico ufficiale sui moduli delle firme minaccia la dialettica politica locale.. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria riceve il ricorso presentato dalla lista Prospettiva Futura per contestare l’esclusione dalle imminenti consultazioni comunali di Tortora, nel Tirreno cosentino. La decisione, maturata presso la commissione elettorale circondariale di Paola, ha colpito la formazione politica legata all’amministratore uscente Toni Iorio. Secondo gli atti che alimentano la disputa legale, l’organismo di controllo ha riscontrato anomalie riguardanti i moduli utilizzati per la raccolta delle firme, attribuite a un errore commesso da un pubblico ufficiale durante le procedure di sottoscrizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tortora, scontro al TAR: la lista di Iorio sfida l’esclusione Notizie correlate Spuntano 133 milioni di Mps a Tortora. La lista del cda accreditata al 30%Secondo l’Ansa la Plt Holding dell’imprenditore che ricandida Lovaglio alla guida della banca, avrebbe avuto linee di credito da Siena pari a oltre... Comuni montani. Ricorso al Tar per l’esclusione“No” alla revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani introdotta dal governo, che escluderebbe oltre un migliaio di comuni italiani... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tortora, ricorso al TAR sulla lista Prospettiva Futura: si decide il quadro elettorale. Amministrative, lista esclusa a Tortora presenta ricorso al TarCATANZARO La lista Prospettiva Futura, impegnata nelle elezioni comunali di Tortora, sul Tirreno cosentino, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, contro la ricu ... corrieredellacalabria.it Mps, arriva anche la lista alternativa di Tortora, Lovaglio candidato ceo e Bisoni presidente. Sarà scontro in assembleaPer il rinnovo del cda di Mps arriva la terza lista, che candida come amministratore delegato l’attuale ceo, Luigi Lovaglio, e Cesare Bisoni (ex presidente Unicredit) come presidente. A presentarla è ... milanofinanza.it