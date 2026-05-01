Leo Ortolani Magister del Comicon 2026 | non ci sono più confini tra i media

Leo Ortolani, noto autore di fumetti, è stato scelto come Magister del Comicon 2026. In questa veste, ha affermato che i confini tra i diversi media si sono ormai dissolti. Ortolani, che ha una formazione anche nel cinema, ha partecipato all’evento in qualità di ospite e relatori, contribuendo a riflettere sui mutamenti nel panorama culturale contemporaneo. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Autore brillante, ma anche in qualche modo critico cinematografico prestato al fumetto, Leo Ortolani è il Magister perfetto per una manifestazione come il Comicon, in cui i confini tra i media si fanno sempre più sfumati. In principio era Rat-Man. Un'opera a fumetti che abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere sin dagli esordi, tra le fiere di fumetti degli anni '90 che bazzicavamo. Poi Leo Ortonali è andato oltre, rivelando l'autore completo e profondo che si nascondeva dietro quel geniale e brillante umorismo e ne abbiamo avuto prova ancora una volta con l'albo presentato lo scorso autunno, Ta-Pum, opera ambientata durante la battaglia Ortigara, combattuta nella Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Leo Ortolani, Magister del Comicon 2026: “non ci sono più confini tra i media” Notizie correlate COMICON Napoli 2026 al via: il magister Leo Ortolani racconta nuovi fumetti tra horror ironia | VIDEOCOMICON Napoli - International Pop Culture Festival apre i cancelli alla Mostra d’Oltremare per la sua XXVI edizione e lo fa con numeri che... COMICON Napoli 2026 al via: il magister Leo Ortolani racconta nuovi fumetti tra horror ironia | VIDEO e FOTOCOMICON Napoli - International Pop Culture Festival apre i cancelli alla Mostra d’Oltremare per la sua XXVI edizione e lo fa con numeri che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La nuova miniserie La Conjura del Male e le novità editoriali pensate per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026; Comicon Napoli 2026: le novità di Panini per celebrare Leo Ortolani, Magister di questa edizione; Leo Ortolani: Io, Magister del Comicon, porto la mia miniserie; Leo Ortolani, Magister del Comicon 2026: non ci sono più confini tra i media. Leo Ortolani, Magister del Comicon 2026: non ci sono più confini tra i mediaAutore brillante, ma anche in qualche modo critico cinematografico prestato al fumetto, Leo Ortolani è il Magister perfetto per una manifestazione come il Comicon, in cui i confini tra i media si fann ... movieplayer.it Leo Ortolani: Io, Magister del Comicon, porto la mia miniserieIl personaggio Il cartoonist presenta La Conjura del Male, parodia dell’universo orrorifico di The Conjuring. Una mia storia realizzata con ... napoli.repubblica.it LEO ORTOLANI, il Venerabile. - facebook.com facebook Leo Ortolani: “Io, Magister del Comicon, porto la mia miniserie” x.com