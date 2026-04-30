COMICON Napoli 2026 al via | il magister Leo Ortolani racconta nuovi fumetti tra horror ironia | VIDEO

A Napoli è iniziata la XXVI edizione del COMICON, il festival dedicato alla cultura pop internazionale che si svolge alla Mostra d’Oltremare. L’evento conta 480 ospiti provenienti da vari paesi, più di 650 eventi e 520 espositori presenti. Tra i protagonisti, il fumettista Leo Ortolani, che ha presentato nuovi lavori caratterizzati da un mix di horror e ironia, con un video che ha attirato l’attenzione dei partecipanti.

COMICON Napoli - International Pop Culture Festival apre i cancelli alla Mostra d’Oltremare per la sua XXVI edizione e lo fa con numeri che raccontano da soli la dimensione dell’evento: 480 ospiti italiani e internazionali, oltre 650 eventi e 520 espositori. Quattro giorni che intrecciano fumetto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Panini Comics – La nuova miniserie “La Conjura del Male” e le novità editoriali per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di... Leggi anche: COMICON BERGAMO 2026 confermati i primi ospiti internazionali, tra Leo Ortolani e Yasumi Matsuno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La nuova miniserie La Conjura del Male e le novità editoriali pensate per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026; A Napoli parte il Comicon 2026, ospiti italiani e internazionali del festival; Comicon Napoli 2026: le novità di Panini per celebrare Leo Ortolani, Magister di questa edizione; Comicon 2026, quali sono gli eventi di Panini Comics: protagonista Leo Ortolani. Comicon Napoli 2026, il programma del 1° maggio: tutti gli eventi e gli ospitiTanti gli appuntamenti e gli ospiti al Comicon Napoli 2026 per domani, 1° maggio. Per la prima volta in Italia arriva Kazuhiko Torishima, protagonista di un un panel per scoprire i segreti ... ilmattino.it Comicon 2026, quali sono le mostre della nuova edizione: dalla Leologia di Ortolani all'urlo per la PalestinaDivertirsi non vuol dire non impegnarsi. Da sempre il fumetto è un'arte che va oltre il semplice racconto di storie di fantasia. Come ogni prodotto culturale che si ... ilmattino.it Il 30 aprile in edicola gratis con Il Mattino uno speciale di 20 pagine dedicato al Comicon 2026. Una guida ragionata agli appuntamenti, una mappa dei padiglioni, intervista al magister Leo Ortolani, a Igort, a Fru (The Jackal) diventato personaggio di “Topolino - facebook.com facebook sarà ospite a COMICON Napoli venerdì 1° maggio! Ecco gli appuntamenti: Arena Flegrea: panel con Leo Ortolani e Caparezza, HyperStage: panel incentrato sulla sua straordinaria carriera. Stand Feltrinelli: incontro e sessione di firmac x.com