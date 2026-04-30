COMICON Napoli 2026 al via | il magister Leo Ortolani racconta nuovi fumetti tra horror ironia | VIDEO e FOTO

È iniziata la XXVI edizione del COMICON Napoli, il principale festival dedicato alla cultura pop internazionale che si svolge alla Mostra d’Oltremare. Quest’anno l’evento conta la presenza di 480 ospiti provenienti da vari paesi, più di 650 appuntamenti e 520 espositori. Tra i protagonisti, il fumettista Leo Ortolani ha condiviso alcune anticipazioni sui nuovi progetti, tra horror e ironia, attraverso video e fotografie.

COMICON Napoli - International Pop Culture Festival apre i cancelli alla Mostra d’Oltremare per la sua XXVI edizione e lo fa con numeri che raccontano da soli la dimensione dell’evento: 480 ospiti italiani e internazionali, oltre 650 eventi e 520 espositori. Quattro giorni che intrecciano fumetto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate COMICON Napoli 2026 al via: il magister Leo Ortolani racconta nuovi fumetti tra horror ironia | VIDEOCOMICON Napoli - International Pop Culture Festival apre i cancelli alla Mostra d’Oltremare per la sua XXVI edizione e lo fa con numeri che... Panini Comics – La nuova miniserie “La Conjura del Male” e le novità editoriali per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La nuova miniserie La Conjura del Male e le novità editoriali pensate per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026; A Napoli parte il Comicon 2026, ospiti italiani e internazionali del festival; Comicon Napoli 2026: le novità di Panini per celebrare Leo Ortolani, Magister di questa edizione; Comicon 2026, quali sono gli eventi di Panini Comics: protagonista Leo Ortolani. COMICON Napoli 2026 al via: il magister Leo Ortolani racconta nuovi fumetti tra horror ironia | VIDEOIntervista al fumettista nel giorno d’apertura del festival alla Mostra d’Oltremare: tra grande affluenza, ospiti internazionali come Troy Baker, laboratori, premi agli studenti per il contest Anime a ... napolitoday.it Comicon Napoli 2026, ecco il programma di domani venerdì 1° maggioPer la prima volta in Italia arriva a COMICON Napoli Kazuhiko Torishima, leggendario direttore di Shonen Jump e editor di Dragon Ball. Domani venerdì 1 maggio ... 2anews.it Il 30 aprile in edicola gratis con Il Mattino uno speciale di 20 pagine dedicato al Comicon 2026. Una guida ragionata agli appuntamenti, una mappa dei padiglioni, intervista al magister Leo Ortolani, a Igort, a Fru (The Jackal) diventato personaggio di “Topolino - facebook.com facebook sarà ospite a COMICON Napoli venerdì 1° maggio! Ecco gli appuntamenti: Arena Flegrea: panel con Leo Ortolani e Caparezza, HyperStage: panel incentrato sulla sua straordinaria carriera. Stand Feltrinelli: incontro e sessione di firmac x.com