Lenovo | l’IA trasforma il PC in un assistente attivo e intelligente

Lenovo ha annunciato l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei propri computer, utilizzando tecnologie di elaborazione on-device, edge e cloud. Questa innovazione permette ai dispositivi di funzionare come assistenti attivi e intelligenti, migliorando le funzioni e l'interazione con l'utente. La strategia si basa su un utilizzo combinato di diverse tecnologie di elaborazione per ottimizzare le performance e la funzionalità dei PC.

? Cosa sapere Lenovo integra l'intelligenza artificiale nei PC tramite elaborazione on-device, edge e cloud.. L'assistente QIRA abilita l'interazione crossdevice tra notebook Thinkpad, tablet e smartphone Motorola.. Alessandro De Lio, responsabile per i segmenti PC e Smart Devices di Lenovo Italia, delinea oggi una trasformazione radicale del mercato tecnologico guidata dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi personali. Il dei prodotti digitali sta vivendo un passaggio epocale, dove il computer smette di essere un semplice strumento passivo per trasformarsi in un assistente attivo. Secondo quanto emerge dalle strategie del colosso che detiene circa un quarto delle quote di mercato mondiali dei PC, l’evoluzione si muove su un binario ibrido.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lenovo: l’IA trasforma il PC in un assistente attivo e intelligente Notizie correlate IA Intel: risolvi problemi PC, garanzia e BIOS con un solo assistente.Intel punta sull'IA per l'assistenza clienti: Ask Intel, l'assistente virtuale che semplifica la risoluzione dei problemi hardware Intel ha... Leggi anche: La tecnologia in aiuto del Comune. Ecco Jacopo, assistente virtuale . Il nuovo servizio digitale sempre attivo Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Migliori tablet con penna: guida all’acquisto (aprile 2026). Riassunto: Lenovo accelera l’adozione dell’IA aziendale con il lancio di Agentic AI e Lenovo xIQ per offrire soluzioni IA ibride nell’intero ciclo di vita e scalabiliLenovo Agentic AI offre alle imprese funzionalità di governance, strumenti, consulenza e supporto continuo per implementare e gestire più rapidamente e in modo più intelligente agenti IA pronti per ... 01net.it David Beckham nuovo Global Ambassador Lenovo: l'IA trasforma il calcio verso il Mondiale 2026Lenovo ha annunciato oggi una partnership globale con David Beckham, che unisce una delle personalità più iconiche e riconosciute a livello globale con una delle principali aziende tecnologiche al ... sportmediaset.mediaset.it