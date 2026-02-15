la tecnologia in aiuto del comune ecco jacopo assistente virtuale il nuovo servizio digitale sempre attivo

Il Comune di Pistoia ha introdotto ‘Jacopo’, un assistente virtuale alimentato dall'intelligenza artificiale, per facilitare i servizi ai cittadini. La scelta nasce dalla necessità di offrire supporto rapido e disponibile 24 ore su 24, soprattutto nelle richieste più frequenti come prenotazioni e consultazioni di pratiche amministrative. Jacopo risponde alle domande più comuni e aiuta gli utenti a trovare informazioni senza dover attendere l’operatore. La presenza di questo strumento digitale mira a rendere più immediato l’accesso ai servizi pubblici.

PISTOIA Unire la tecnologia a un servizio essenziale per la cittadinanza. È con questo obiettivo che il Comune ha lanciato ‘ Jacopo ’, un assistente virtuale basato sull’ intelligenza artificiale. Per interagirvi è sufficiente accedere all’homepage del sito del Comune e cliccare sul bottone celeste presente sulla destra dello schermo: una finestra di chat si aprirà e sarà possibile trovare informazioni su uffici e servizi comunali. Il servizio è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, ed è in grado di restituire i collegamenti alle pagine del sito, i recapiti degli uffici e le procedure online per svolgere le pratiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

