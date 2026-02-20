IA Intel | risolvi problemi PC garanzia e BIOS con un solo assistente

Intel ha lanciato Ask Intel, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti a risolvere problemi di PC, garanzie e BIOS. La nuova tecnologia permette di ottenere risposte immediate senza dover cercare manualmente nelle guide o contattare il supporto. Molti utenti hanno già iniziato a provarlo e trovano più facile affrontare le difficoltà tecniche. La novità si integra direttamente nelle piattaforme di assistenza online di Intel.

Intel punta sull'IA per l'assistenza clienti: Ask Intel, l'assistente virtuale che semplifica la risoluzione dei problemi hardware. Intel ha presentato oggi Ask Intel, un nuovo strumento di assistenza clienti basato sull'intelligenza artificiale e integrato nella piattaforma Microsoft Copilot Studio. L'obiettivo è automatizzare la gestione delle richieste hardware, ridurre i tempi di risposta e alleggerire il carico di lavoro dei team di supporto tecnico, offrendo una soluzione più rapida ed efficiente per gli utenti. Un cambio di passo nell'assistenza tecnica. Il settore dell'assistenza tecnica sta vivendo una trasformazione significativa, con l'intelligenza artificiale che assume un ruolo sempre più centrale.