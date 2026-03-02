Stasera alle 21.30 su Rai 1, Alberto Angela conduce una nuova puntata di Ulisse intitolata Versailles in piano sequenza. Il divulgatore scientifico guida il pubblico attraverso la visita alla sontuosa reggia, offrendo un viaggio che unisce aspetti storici, artistici e tecnologici. L’episodio si focalizza sulla scoperta dettagliata di uno dei monumenti più famosi e imponenti di Francia.

Stasera alle 21.30 su Rai 1, Alberto Angela è il protagonista di una nuova puntata di Ulisse dal titolo Versailles in piano sequenza. Uno speciale di due ore e venti minuti dove il divulgatore guiderà il pubblico alla scoperta della mitica reggia con un percorso interamente realizzato in piano sequenza. Ovvero una ripresa unica senza stacchi di montaggio. A Versailles riaperti gli appartamenti privati di Maria Antonietta. Alberto Angela a Versailles: stasera 2 marzo su Rai 1 lo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta. Realizzato in collaborazione con l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, lo speciale di Ulisse sarà un itinerario alla scoperta di una delle dimore reali più celebri del pianeta.

© Iodonna.it - Il divulgatore scientifico accompagna il suo pubblico alla scoperta della sontuosa reggia, per un viaggio incredibile sia dal punto di vista storico-artistico che tecnologico

