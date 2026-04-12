PC blindati e abbonamenti | la fine del vero possesso tecnologico

Negli ultimi anni, il modo in cui si acquistano e si possiedono i dispositivi tecnologici sta cambiando rapidamente. Sempre più spesso, i computer vengono venduti con sistemi di protezione che limitano il controllo totale dell’utente, come i PC blindati e gli abbonamenti che prevedono pagamenti ricorrenti. Questa trasformazione ha portato a una modifica sostanziale nella concezione di possesso, spostando l’attenzione da un bene di proprietà a un accesso temporaneo e condizionato.

Il concetto stesso di possesso tecnologico sta subendo una metamorfosi radicale, trasformando l’acquisto di un computer da un atto di proprietà definitiva a una forma di accesso condizionato. Nirav Patel, alla guida di Framework, ha lanciato un monito contro le strategie industriali che stanno erodendo l’autonomia degli utenti attraverso hardware blindati e modelli economici basati su canoni ricorrenti. L’illusione del possesso tra vincoli hardware e barriere software. Chi decide di investire in un nuovo PC oggi si trova dinanzi a una realtà molto diversa rispetto al passato: il dispositivo acquistato non è più pienamente sotto il controllo del proprietario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PC blindati e abbonamenti: la fine del vero possesso tecnologico Ecosistema tecnologico oltre il PC, Multiple Business Engines Strategy e focus su IA per le PMI(Tecnologia) - La celebrazione del cinquantesimo anniversario di Acer, svoltasi nella cornice storica del Museo della Scienza e della Tecnologia...