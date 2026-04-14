Si sente male in palestra | morto a Minturno il maestro di fitness e bodybuilder Sandro Matano
Un uomo di 45 anni, noto come maestro di fitness e bodybuilder, è deceduto mentre si trovava in palestra a Minturno. La sua morte è avvenuta nella serata di ieri, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La notizia ha suscitato scalpore tra amici e frequentatori della palestra.
Sandro Matano, figura nota del culturismo italiano e stimato maestro di fitness, è morto la scorsa sera mentre si trovava in palestra a Minturno. Fatale un malore, che non gli ha lasciato scampo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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