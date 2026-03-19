Bambino di 9 anni si sente male a scuola salvato con il defibrillatore

Un bambino di 9 anni si è sentito male nella scuola di San Casciano in Val di Pesa nel primo pomeriggio di giovedì 19 marzo. Immediatamente sono intervenuti insegnanti, genitori e sanitari, che hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarlo. L’episodio ha generato preoccupazione tra tutti i presenti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso fino all’arrivo dei mezzi di emergenza.

FIRENZE – Un malore a un bambino alla scuola di San Casciano in Val di Pesa ha tenuto con il fiato sospeso maestre, genitori e operatori sanitari durante il primo pomeriggio di giovedì 19 marzo. Un alunno di nove anni si è accasciato a terra improvvisamente subito dopo il rientro dalla mensa, davanti ai compagni di classe e al personale scolastico. Le prime a intervenire sono state le insegnanti presenti in aula, che hanno avviato immediatamente le manovre rianimatorie sul bambino. Nel frattempo, la dirigente scolastica ha utilizzato il defibrillatore automatico esterno in dotazione all’istituto, dispositivo ormai obbligatorio nelle scuole italiane ai sensi della normativa vigente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Bambino di 9 anni si sente male a scuola, salvato con il defibrillatore Articoli correlati Ambulante si sente male al mercato: salvato dal defibrillatoreStorico ambulante del mercato settimanale salvato dai colleghi dopo aver accusato un infarto. Paura allo stadio: si sente male e sviene improvvisamente, soccorso con il defibrillatoreMomenti di paura allo stadio Ferraris nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, poco dopo la partita Genoa-Bologna, quando un tifoso ha accusato... Tutto quello che riguarda Bambino di 9 anni si sente male a... Temi più discussi: Disturbi alimentari sempre più precoci: segnali già nei bambini di 8-9 anni; Nel 2024 sono morti 4,9 milioni di bambini sotto i 5 anni; UNICEF-OMS-BM-UN/DESA: 4,9 milioni di bambini sotto i 5 anni sono morti nel 2024 - Nuovo rapporto; A soli 9 anni, Max Alexander debutta come stilista alla Paris Fashion Week. Santobono, salvata la gamba a un bambino di 9 anni con tumore all’anca: intervento unico nel Sud ItaliaOperazione complessa eseguita a Napoli con la collaborazione tra Santobono, Pascale e Ospedale del Mare: evitata l’amputazione grazie a un intervento oncologico e ricostruttivo ... ilgazzettinovesuviano.com Bimbo di 9 anni ha un tumore all’anca, operato al Santobono: i medici evitano l’amputazione della gambaUn intervento di chirurgia oncologica di grande rilievo è stato eseguito all'ospedale Santobono di Napoli: si tratta della prima operazione di questo ... fanpage.it Gli Usa negano l'asilo al bambino di 5 anni fermato dall'Ice. Quotidiano El Universo: la famiglia del piccolo Liam presenta ricorso. Tutti a rischio espulsione se viene respinto #ANSA x.com Un'esperienza raccontata attraverso gli occhi di un bambino tra stupore, fango e tecnica vera. Ecco come è andata - facebook.com facebook